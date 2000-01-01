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"هيئة الأسرى": أكثر من 2000 حالة اعتقال في أراضي العام 48 خلال الأيام الماضية

الخميس 03 يونيو 2021 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هيئة الأسرى": أكثر من 2000 حالة اعتقال في أراضي العام 48 خلال الأيام الماضية



القدس المحتلة / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء اليوم الخميس، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت خلال الفترة القصيرة الماضية 2142 فلسطينا، وأصدرت لوائح اتهام بحق 184 منهم حتى اللحظة.

وبينت الهيئة، في بيان لها، أن هذه الاعتقالات تعتبر أكبر هجمة يتعرض لها أبناء شعبنا داخل أراضي العام 48، مقارنة بالفترة القياسية التي نفذت فيها هذه الاعتقالات، والتي وصلت في بعض الأيام للمئات.

وأضافت الهيئة أن "كافة عمليات الاعتقال رافقها اعتداءات وحشية من شتم وضرب وتخريب لمحتويات منازل المواطنين وممتلكاتهم، حيث وثقت عدسات الكاميرات الهجمات العنصرية التي كانت تنفذ من شرطة الاحتلال ومستوطنيه، والوحدات المتخصصة في الاقتحامات والاعتقالات".

وطالبت الهيئة، "المؤسسات الحقوقية والإنسانية التحرك السريع لوقف هذه الهجمة العنصرية الحاقدة بحق أهلنا في الداخل المحتل، لأنه عار على المجتمع الدولي أن تمارس هذه الجرائم في ظل صمت المجتمع الدولي، وعدم قدرته على حمايته اتفاقياته ومعاهداته من التجاوز والاختراق اليومي".

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #حملة اعتقالات #اراضي 48

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