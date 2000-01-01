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أولمرت يشن هجوماً حاداً على نتنياهو: رجل فارغ ومزيف ويحترف التمثيل

الخميس 03 يونيو 2021 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
أولمرت يشن هجوماً حاداً على نتنياهو: رجل فارغ ومزيف ويحترف التمثيل



القدس المحتلة / سما /

شنّ إيهود أولمرت رئيس حكومة الاحتلال السابق، اليوم الخميس، هجوما حادًا على بنيامين نتنياهو عقب الإطاحة به من رئاسة الحكومة بعد اثني عشر عاما في سدة الحكم.

ووفقا للقناة 13 العبرية، قال أولمرت : "لقد كان نتنياهو ممسحة. كان دائمًا رجل فارغ ومزيف ويحترف التمثيل"، مضيفا أن "هذا جزء من الوضع الذي يقوم به حتى لا ينكشف زيفه". 

وأوضح أولمرت أن نتنياهو "رأى ما يحدث في القدس، وتعمد تصعيد الوضع". 

وتابع رئيس حكومة الاحتلال سابقا : "عندما تحدث له ضائقة، فهو قادر على امتهان التحريض والكذب والتزييف والغش والتظاهر والخداع".

#إيهود أولمرت #الحكومة الاسرائيلية #بنيامين نتنياهو #اسرائيل

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