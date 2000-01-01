قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال: مستعدون لمرحلة ثانية من القتال في غزة

القدس المحتلة / سما /

قال ما يسمى قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال إليعازر توليدانو، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي بحاجة لاستنفاد العملية التي بدأها بغزة، وإنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من عملية “حارس الأسوار”، فإنه مستعد للمرحلة الثانية منها لأن ما فعله ليس كافيًا.

وأضاف توليدانو خلال مقابلة مع قناة 13 العبرية: إن العملية يمكن أن تنتهي تمامًا عندما يتغير الواقع الأمني بالفعل.

واتهم حماس بأنها تستثمر أموال إعادة الإعمار لبناء قوتها العسكرية على حساب المدنيين، وفق زعمه.

وحاول تبرير جرائم قواته بالإدعاء أن حماس تطلق الصواريخ من مناطق سكنية.

وزعم أن سكان غلاف غزة بحالة معنويات عالية، وكانوا يفضلون استمرار العملية، وأن عمل الجيش الإسرائيلي يتركز على ضمان واقع أمني أفضل لهم.

وأكد التزام جيشه بعودة الأسرى لدى حماس، معرباً عن أمله أن تكون العملية الأخيرة قد حسنت الوضع بهذا الصدد.

"صحيفة القدس"