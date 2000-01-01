  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال: مستعدون لمرحلة ثانية من القتال في غزة

الخميس 03 يونيو 2021 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال: مستعدون لمرحلة ثانية من القتال في غزة



القدس المحتلة / سما /

 قال ما يسمى قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال إليعازر توليدانو، اليوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي بحاجة لاستنفاد العملية التي بدأها بغزة، وإنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من عملية “حارس الأسوار”، فإنه مستعد للمرحلة الثانية منها لأن ما فعله ليس كافيًا.

وأضاف توليدانو خلال مقابلة مع قناة 13 العبرية: إن العملية يمكن أن تنتهي تمامًا عندما يتغير الواقع الأمني بالفعل.

واتهم حماس بأنها تستثمر أموال إعادة الإعمار لبناء قوتها العسكرية على حساب المدنيين، وفق زعمه.

وحاول تبرير جرائم قواته بالإدعاء أن حماس تطلق الصواريخ من مناطق سكنية.

وزعم أن سكان غلاف غزة بحالة معنويات عالية، وكانوا يفضلون استمرار العملية، وأن عمل الجيش الإسرائيلي يتركز على ضمان واقع أمني أفضل لهم.

وأكد التزام جيشه بعودة الأسرى لدى حماس، معرباً عن أمله أن تكون العملية الأخيرة قد حسنت الوضع بهذا الصدد.

"صحيفة القدس"

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #حركة حماس #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف فحوى رسالة إسرائيلية تتعلق بوساطة مصر في العدوان

لبيد يبلغ ريفلين: شكلت حكومة

نيويورك تايمز: ترقب إسرائيلي لنهاية نتنياهو أما الفلسطينيون فيحتفلون بوحدتهم وتضامن العالم معهم

من هو "بوغي" رئيس إسرائيل الجديد ؟

رئيس مجلس الأمن: التهدئة فالإعمار ثم العودة إلى العملية السياسية لحل الدولتين

"الاشغال" تكشف مهمة الوفد الهندسي المصري: 35 آلية مصرية ستصل غزة غدًا

صحيفة عبرية: هل اقتربت تصفية إسرائيل داخلياً وفق خطة وضعتها منظمة التحرير الفلسطينية؟

الأخبار الرئيسية

هخ

دينيس روس: على بايدن إدارة الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني تفادياً لخيارات أسوأ

فتح تكشف الخطوة القادمة بعد العدوان على غزة: السلطة لم تحسن استغلال الحروب الثلاثة

68

دعا لحل سياسي.. مارديني يبدي استعداده للتوسط لصفقة تبادل أسرى أو جثث

نتنياهو

صحيفة عبرية: هل اقتربت تصفية إسرائيل داخلياً وفق خطة وضعتها منظمة التحرير الفلسطينية؟

الجيش

"يسرائيل هيوم": على إسرائيل الاستعداد للمعركة المقبلة.. ولو بدخول القطاع براً

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية