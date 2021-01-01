اتحاد الكرة يوزع زي ” أوريدو” على أندية الدرجة الممتازة

غزة /سما/

وزع اتحاد الكرة زي شركة أوريدو راعي دوري الدرجة الممتازة لأندية المحافظات الجنوبية في الحفل الذي أقيم اليوم الخميس في مقر الاتحاد بحضور إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة وأعضاء المكتب التنفيذي، الأستاذ صهيب أبو حسنة ممثل شركة أوريدو، وممثلي أندية الدرجة الممتازة.

ورحب أبو سليم بممثلي أندية الدرجة الممتازة، مقدماً الشكر باسم الأندية لشركة أوريدو على رعايتها لبطولة الدوري الممتاز.

وأكد أبو سليم أن اتحاد الكرة عازم على استمرار النشاط الرياضي وتحدى كافة الصعاب التي مرت على قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف الرياضيين والمنشآت الرياضية.

وطالب أبو سليم أندية الدرجة الممتازة بضرورة الاهتمام بفئات الشباب والناشئين بما يساهم في تطوير كرة القدم الفلسطينية.

بدوره أعرب أبو حسنة عن سعادته برعاية بطولة الدوري الممتاز، متمنياً الوفيق للأندية المشاركة.

وفي نهاية الحفل سلم اتحاد الكرة الزي الرياضي على ممثلي أندية الدرجة الممتازة.