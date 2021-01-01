نتنياهو وقادة اليمين يتفقون على مظاهرات ضد "حكومة التغيير"

القدس المحتلة /سما/

اتفق رئيس حزب الليكود الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الأحزاب اليمينية على تنظيم تظاهرات رافضة لحكومة التغيير المزمع تشكيلها بين بينت ولبيد.

وبحسب موقع "والاه"، جاء ذلك عقب انتهاء لقاء زعماء كتلة اليمين ونتنياهو.

وأوضح أنه تم مناقشة إمكانية تنظيم تجمع ضخم للأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة.

وفي سياق متصل، قال مصدر أمني إسرائيلي إنه في الفترة القريبة المقبلة سيهتمون في جهاز الأمن "بألا يسخن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أي جبهة الآن"، وذلك على خلفية تغيير محتمل للحكم في إسرائيل في أعقاب إعلان رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، عن تمكنه من تشكيل حكومة في "كتلة التغيير".

وتوجه وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، إلى واشنطن في زيارة خاطفة. ووصفت دعوة غانتس إلى واشنطن بأنها "طارئة"، وأنها تأتي على خلفية تخوف الولايات المتحدة من أن يستخدم نتنياهو هجوما في إيران من أجل منع الإطاحة به.