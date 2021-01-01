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الوزير عساف يدين قرار فصل الصحفي ناصر أبو بكر من عمله

الخميس 03 يونيو 2021 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوزير عساف يدين قرار فصل الصحفي ناصر أبو بكر من عمله



رام الله /سما/

أدان المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، قرار وكالة فرانس برس فصل نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر من وظيفته.

وقال الوزير عساف في رسالة لمدير مكتب وكالة فرانس برس في فلسطين غيوم لافالييه، اليوم الخميس، "لقد علمنا بقراركم في وكالة فرانس برس- مكتب رام الله، ولعلمنا المسبق بالتحريض الإسرائيلي المتواصل على الأخ ناصر أبو بكر، فإننا نعبر عن استنكارنا لهذا القرار معتبرين إياه انحيازا للاحتلال الاسرائيلي من جهة، ومن جهة أخرى مخالفا للقانون الفلسطيني الذي يسمح بحرية العمل النقابي الذي تعملون بموجبه في الأراضي الفلسطينية".

وطالب عساف لافالييه بالالتزام بقانون العمل الفلسطيني، بما يخص قضية الصحفي ناصر أبو بكر، مؤكدا أنه إذا لم تحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن، فإن ذلك سيؤثر على العلاقة بيننا، وتحديدا اشتراكات مؤسسات الإعلام الرسمي مع وكالة فرانس برس.

#ناصر ابو بكر #احمد عساف

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