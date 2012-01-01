  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجان الصيادين توضح أسباب انخفاض أسعار الأسماك في القطاع وتأثيره عليهم

الخميس 03 يونيو 2021 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجان الصيادين توضح أسباب انخفاض أسعار الأسماك في القطاع وتأثيره عليهم



غزة /سما/

أكد مسؤول لجان الصيادين في لجان العمل الزراعي في قطاع غزة زكريا بكر أن الصيادين في القطاع يعيشون ظروفاً صعبة في ظل مواصلة الاحتلال تحديد مساحات الصيد وإعادة المساحة البحرية إلى ما قبل عام 2012.

وقال بكر في حديث لإذاعة "الأقصى" المحلية، "إن توقف التصدير لمدن الضفة المحتلة أدى لانخفاض أسعار الأسماك بشكل حاد (..) والكميات التي يصطادها الصيادون الآن قليلة جدا وتسوق بأسعار زهيدة".

وشدد على أن الاحتلال يركز استهدافه للصيادين خلال المواسم التي يكثر فيها الصيد، والتي يبذل الصيادون جهدهم لتعويض خسائرهم.

وتابع بكر "يركز الاحتلال في استهداف الصيادين على ثلاثة عناصر: (تحديد مساحات الصيد وتقسيم البحر لأميال ونطاقات ضيقة، وعبر عمليات الملاحقة والمطاردة وما ينتج عنها، ومن خلال منع ادخال كل معدات الصيد كالمحركات وقطع الغيار)".

#غزة #اسعار الاسماك #قطاع غزة #بحر غزة #صيادين غزة

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف فحوى رسالة إسرائيلية تتعلق بوساطة مصر في العدوان

وزير الجيش الاسرائيلي يعرض على المبعوث الأممي خطته لـ"هدنة طويلة" في غزة

لبيد يبلغ ريفلين: شكلت حكومة

نيويورك تايمز: ترقب إسرائيلي لنهاية نتنياهو أما الفلسطينيون فيحتفلون بوحدتهم وتضامن العالم معهم

من هو "بوغي" رئيس إسرائيل الجديد ؟

رئيس مجلس الأمن: التهدئة فالإعمار ثم العودة إلى العملية السياسية لحل الدولتين

"الاشغال" تكشف مهمة الوفد الهندسي المصري: 35 آلية مصرية ستصل غزة غدًا

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

صحيفة عبرية: هل اقتربت تصفية إسرائيل داخلياً وفق خطة وضعتها منظمة التحرير الفلسطينية؟

الجيش

"يسرائيل هيوم": على إسرائيل الاستعداد للمعركة المقبلة.. ولو بدخول القطاع براً

كورونا الضفة

وزيرة الصحة: وفاتان و297 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و230 حالة تعافٍ

مجزرة شارع الوحدة

استشهاد المواطنة ديانا أبو العوف في الداخل المحتل متأثرة بجروحها بمجزرة شارع الوحدة

وزارة المالية تكشف موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر مايو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية