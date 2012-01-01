لجان الصيادين توضح أسباب انخفاض أسعار الأسماك في القطاع وتأثيره عليهم

غزة /سما/

أكد مسؤول لجان الصيادين في لجان العمل الزراعي في قطاع غزة زكريا بكر أن الصيادين في القطاع يعيشون ظروفاً صعبة في ظل مواصلة الاحتلال تحديد مساحات الصيد وإعادة المساحة البحرية إلى ما قبل عام 2012.

وقال بكر في حديث لإذاعة "الأقصى" المحلية، "إن توقف التصدير لمدن الضفة المحتلة أدى لانخفاض أسعار الأسماك بشكل حاد (..) والكميات التي يصطادها الصيادون الآن قليلة جدا وتسوق بأسعار زهيدة".

وشدد على أن الاحتلال يركز استهدافه للصيادين خلال المواسم التي يكثر فيها الصيد، والتي يبذل الصيادون جهدهم لتعويض خسائرهم.

وتابع بكر "يركز الاحتلال في استهداف الصيادين على ثلاثة عناصر: (تحديد مساحات الصيد وتقسيم البحر لأميال ونطاقات ضيقة، وعبر عمليات الملاحقة والمطاردة وما ينتج عنها، ومن خلال منع ادخال كل معدات الصيد كالمحركات وقطع الغيار)".