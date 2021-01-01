ادّعاء إسرائيلي برفع القيود التي فرضها على خروج مرضى غزة للعلاج

القدس المحتلة /سما/

ادعت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، أنها رفعت القيود التي كانت قد فرضتها على خروج مرضى من قطاع غزة لتلقي العلاج بمستشفيات لديها أو بالضفة الغربية والقدس.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن القرار يسري على مرضى يحتاجون لعلاج منقذ للحياة حتى وإن لم يكونوا في خطر فوري على حياتهم، وفق وصفها.

وكانت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان قد التمست بهذا الخصوص إلى المحكمة العليا، إلا أن ما يسمى بمنسق أعمال الحكومة في المناطق صادق على إزالة القيود قبل أن تبت المحكمة في القضية.

وتوفي أول أمس الثلاثاء مريض سرطان بعد منع الاحتلال من السماح له بالسفر إلى مستشفى المقاصد بالقدس لتلقي العلاج.

وحذرت مؤسسات حقوقية بغزة من فقدان آلاف المرضى لحياتهم بفعل الإجراءات الإسرائيلية.