أسيران من جنين يشرعان بإضراب عن الطعام

نابلس /سما/

شرع الأسيران في سجن مجدو، عمر شامي الشامي (18 عامًا)، ويوسف عماد عامر (28 عامًا) من جنين، بإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداريّ.

وأوضح نادي الأسير في بيان، الخميس، أن الأسير الشامي، معتقل منذ شهر نيسان 2020، وبعد انتهاء مدة محكوميته في شهر نيسان الماضي والبالغة عام، حوّله الاحتلال إلى الاعتقال الإداريّ لمدة أربعة شهور، وتم تثبيت اعتقاله الإداريّ.

أما الأسير يوسف عامر معتقل منذ شهر حزيران العام الماضي، حيث بقي موقوفًا لمدة عام، وفي المحكمة الأخيرة، صدر قرار بالاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن، إلا أن سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداريّ بحقه، علمًا أنه أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 8 سنوات، كما أن غالبية أشقائه تعرضوا الاعتقال وأحدهم ما يزال معتقلًا وهو الأسير إبراهيم الشامي.