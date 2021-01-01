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أبو هولي: مؤتمر دولي للمانحين لدعم أونروا منتصف أكتوبر

الخميس 03 يونيو 2021 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو هولي: مؤتمر دولي للمانحين لدعم أونروا منتصف أكتوبر



غزة /سما/

أعلن رئيس دائرة اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي، أن مؤتمرًا دوليًا للمانحين سيعقد منتصف أكتوبر المقبل، لبحث دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال أبو هولي لإذاعة صوت فلسطين الخميس، إن المؤتمر سيعقد برئاسة الأردن والسويد في 15 أكتوبر المقبل، عبر الانترنت.

وذكر أبو هولي أنه تم إرجاء موعد المؤتمر الذي كان مقررًا هذا الشهر لضمان أوسع مشاركة للأطراف الدولية المانحة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي استأنفت مؤخرًا دعمها المالي لأونروا.

وأوضح أن هدف المؤتمر الدولي “إنجاز خطة استراتيجية لضمان تنويع مصادر الدخل وتوفير دعم مالي مستدام لأونروا يمكنها من التغلب على المصاعب المالية السنوية نحو إدارة موازنة على مدار ثلاثة أعوام”.

وأعرب أبو هولي عن الأمل في نجاح المؤتمر بحشد أكبر دعم مالي ممكن لأونروا وإنهاء أزمتها المالية لضمان استدامة خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الوكالة الخمسة.

وأطلقت أونروا قبل أسبوعين نداءً عاجلًا لتوفير 38 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا للسكان المتضررين في غزة والضفة الغربية في أعقاب تصاعد التوتر مع إسرائيل مؤخرا في الأراضي الفلسطينية.

وسبق أن أعلن مسؤولون في أونروا أنها تواجه عجزًا بقيمة 150 مليون دولار في موازنتها لعام 2021 التي تبلغ 806 ملايين دولار.

#منظمة التحرير #احمد ابو هولي #الاونروا

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