اتفاق لاقامة معهد اسرائيلي-اماراتي لابحاث المياه

القدس المحتلة /سما/

وقعت جامعة تل ابيب وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث في العاصمة الاماراتية ابو ظبي، نهاية الاسبوع الماضي على اتفاق لاقامة معهد اسرائيلي-اماراتي مشترك لابحاث المياه، وهذا هو اول اتفاق رسمي من نوعه يتم توقيعه بين جامعة اسرائيلية وجامعة عربية، هذا حسب ما نقله موقع "واينت" هذا الاسبوع .

معهد ابحاث المياه سيقام كجزء من تعاون بين شركة "ووترجان" الاسرائيلية وشركة الظاهرة الاماراتية في مجال امن المياه والغذاء.

اضافة الى المجال الاكاديمي، فان التعاون بين شركة "ووترجان" الاسرائيلية والظاهرة يشمل اقامة مصنع لشركة "ووترجان" في الامارات يقوم بتوفير اجهزة الشركة لانتاج مياه الشرب من الهواء الى دول المنطقة وافريقيا. وتم تركيب 16 جهاز في انحاء ابو ظبي لخدمة ولرفاهية السكان.

هذه الاجهزة تم تركيبها في المتنزهات، المستشفيات، المراكز التجارية، الجامعات والشواطئ. ووفقا للاتفاق بين الشركات فان دولة الامارات ستقوم بتركيب المئات من هذه الاجهزة في انحاء البلاد. اضافة الى انه تجري مباحثات لتركيب الاجهزة لدول اخرى في الشرق الاوسط والخليج.

اجهزة الشركة يمكنها انتاج مياه نظيفة ولذيذة من الرطوبة في الهواء بدون الارتباط الى اي مصدر مياه، التكنلوجيا الاسرائيلية الجديدة تشكل حلا خاصا للدول التي تعاني من نقص في المياه, اجهزة الشركة يمكن ربطها مع الكهرباء او الواح الطاقة الشمسية.

أجهزة الشركة تنتج حتى 6000 لتر مياه شرب يوميا، ويتم استخدامها في اكثر من 60 دولة من افريقيا، جنوب ووسط امريكا، اسيا، اوروبا الشرق الاوسط اضافة الى الولايات المتحدة واليوم تنضم الامارات الى القائمة