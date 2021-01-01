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وزيرة الصحة: وفاتان و297 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و230 حالة تعافٍ

الخميس 03 يونيو 2021 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: وفاتان و297 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و230 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل وفاتين، و297 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و230 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالتي الوفاة بالفيروس، سجلتا في مدينة نابلس.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين (14)، نابلس (9)، طوباس (1)، قلقيلية (1)، بيت لحم (4)، طولكرم (2)، الخليل (6)، قطاع غزة (260)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 2382 فحصا.

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين (16)، نابلس (17)، طوباس (1)، قلقيلية (3)، بيت لحم (3)، طولكرم (14)، الخليل (15)، ضواحي القدس (1)، رام الله والبيرة (9)، أريحا والأغوار (1)، قطاع غزة (150).

وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 22 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 53 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 359,349 بينهم 231,138 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزيرة الصحة

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