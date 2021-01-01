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تطورات جديدة في حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية

الخميس 03 يونيو 2021 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات جديدة في حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية



القاهرة / سما /

قالت وسائل إعلام مصرية إن حالة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، تشهد استقرارا خلال الساعات الماضية، حيث لا تزال تتلقى العلاج داخل العناية المركزة.

وأوضحت أنه رغم شفاء دلال عبد العزيز من فيروس كورونا، إلا أنها لا تزال تعاني من مشكلات في الرئة وصعوبة شديدة في التنفس، وهو ما يجعلها تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، ومن المقرر أن تعود دلال عبد العزيز لمنزلها في حال تحسن حالتها الصحية خلال الساعات المقبلة.

وحتى الآن لا تعرف الفنانة دلال عبد العزيز خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، حيث تكتم أسرتها بشكل كبير على الخبر منعاً لتدهور حالتها الصحية، والحفاظ على حالتها النفسية، بينما أعلن الإعلامي رامي رضوان، أن أسرة دلال عبدالعزيز تعاني بسبب محاولة إخفاء الحزن عنها خلال الزيارة.

#دلال عبدالعزيز #فيروس كورونا #سمير غانم

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