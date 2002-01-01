إدارة سجون الاحتلال تُنفذ عملية نقل تعسفي بحق الأسير راتب حريبات

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية نقل تعسفي بحق الأسير راتب حريبات، حيث نقلته من سجن "جلبوع" إلى سجن "مجدو".

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن عقب نقل الأسير حريبات إلى "مجدو"، عمدت إدارة المعتقل على زجه داخل الزنازين، كما قام السجانون بالاعتداء عليه والتنكيل به، ومن ثم تم نقله إلى قسم (6) بذات المعتقل.

وأضافت، ان عملية النقل التي نُفذت بحقه لم تكن اعتيادية، حيث جاءت كعقاب له بعد أن وُجهت له تهمة التحريض فيما يتعلق بالانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها على المستوى الفلسطيني.

من الجدير ذكره أن الأسير حريبات من بلدة دورا قضاء في الخليل، ومعتقل منذ العام 2002، ومحكوم بالسجن لـ22 عاما.