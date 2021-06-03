  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"المجد الأمني" يحذر من التعاطي مع صفحة تنتحل اسم الاتحاد الأوروبي

الخميس 03 يونيو 2021 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المجد الأمني" يحذر من التعاطي مع صفحة تنتحل اسم الاتحاد الأوروبي



غزة/سما/

أصدر موقع المجد الأمني، اليوم الخميس3/6/2021، تنويها مهما، حذر فيه من التعاطي مع صفحة تنتحل اسم الاتحاد الأوروبي، وتدعي أنها بحاجة إلى مهندسين وخبراء للعمل معها، طالبة بتزويدها بالمعلومات عبر الصفحة.

 وقال الموقع في بيان له :"بعد التواصل مع الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين "شادي عثمان"، نفى أن تكون الصفحة تابعة لهم، كما نفى ما ورد في منشوراتها".

وأكد أن هذه الصفحات مشبوهة تأتي في إطار جمع المعلومات ومحاولات الإسقاط سيما وأن العدوان الأخير على غزة أثبت الفشل الاستخباري للاحتلال وإفلاس بنك أهدافه.

ودعا الموقع إلى عدم التعاطي مع تلك الصفحات وأكد أن التقديم للوظائف يتم عبر مؤسسات معروفة ولها مقرات ومكاتب يمكن زيارتها للتأكد من إعلانات الوظائف، وذلك حفاظاً على أمنكم وسلامتكم.

#موقع المجد الامني #الاتحاد الاوروبي

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تكشف فحوى رسالة إسرائيلية تتعلق بوساطة مصر في العدوان

وزير الجيش الاسرائيلي يعرض على المبعوث الأممي خطته لـ"هدنة طويلة" في غزة

لبيد يبلغ ريفلين: شكلت حكومة

نيويورك تايمز: ترقب إسرائيلي لنهاية نتنياهو أما الفلسطينيون فيحتفلون بوحدتهم وتضامن العالم معهم

مفوض الاونروا يستدعي مدير العمليات في غزة ماتياس شمالي ونائبه للقدس للتشاور ...

من هو "بوغي" رئيس إسرائيل الجديد ؟

رئيس مجلس الأمن: التهدئة فالإعمار ثم العودة إلى العملية السياسية لحل الدولتين

الأخبار الرئيسية

مجزرة شارع الوحدة

استشهاد المواطنة ديانا أبو العوف في الداخل المحتل متأثرة بجروحها بمجزرة شارع الوحدة

وزارة المالية تكشف موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر مايو

اشكنازي

هذا ما تخشاه مصر من إسرائيل في عملية تبادل الأسرى مع حماس..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

عباس

حماس: وقف إطلاق النار في غزة "هش" ومرهون بسلوك الإحتلال ولم نشترط ان نكون طرفاً في الإعمار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية