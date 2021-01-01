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هذا ما تخشاه مصر من إسرائيل في عملية تبادل الأسرى مع حماس..

الخميس 03 يونيو 2021 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذا ما تخشاه مصر من إسرائيل في عملية تبادل الأسرى مع حماس..



القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن يجتمع الأسبوع المقبل وفد إسرائيلي في القاهرة لبحث صفقة الأسرى مع حماس.

لكن قد يكون لدى المصريين انطباع بأنه في الوقت الحالي ، وبسبب الوضع السياسي ، لا تملك إسرائيل القدرة على المضي قدماً في مثل هذه الصفقة ، وهذا يدعو إلى التشكيك في عقد الاجتماع. حسب قناة كان العبرية.

وسيدخل رئيس مجلس الأمن القومي ، مئير بن شبات ، اليوم جلسة نقاش ختامية حول التفاهمات مع حماس ، والاتصالات مع مصر .

في الوقت نفسه ، أعرب مسؤولون إسرائيليون كبار عن قلقهم من تأجيل محادثات التهدئة في مصر بسبب الأزمة السياسية. هذا بالإضافة إلى أن شرط إسرائيل بأن بحث إعادة الإعمار مشروطًا بمناقشة قضية الجنود الأسرى .

وكانت مصر استدعت إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية لإجراء محادثات في القاهرة استمراراً لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

#حماس #صفقة تبادل #القاهرة #مصر #إسرائيل #الحكومة الاسرائيلية

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