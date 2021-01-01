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شركة نستله العملاقة للأغذية: ما يقرب من 70٪ من منتجاتنا غير صحية

الخميس 03 يونيو 2021 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة نستله العملاقة للأغذية: ما يقرب من 70٪ من منتجاتنا غير صحية



وكالات / سما /

أقرّت أكبر شركة أغذية في العالم “نستله” في وثيقة داخلية أن أكثر من 60% من منتجاتها من الأغذية والمشروبات لا تستوفى التعريف المعترف به للمنتجات الصحية، كما أن بعضاً من الفئات والمنتجات التي تقدمها الشركة لن تكون صحية أبداً.

وأوضحت الوثيقة التي تم تعميمها لدى المدراء أوائل هذا العام واطلعت عليها “فاينانشيال تايمز” أن حوالي 70% من المنتجات الغذائية التي تقدمها “نستله” إلى جانب 96% من المشروبات باستثناء القهوة النقية، فشلت في تحقيق تصنيف 3.5 ووفقاً لنظام التصنيف الصحي الأسترالي الذي يقيم الأطعمة بخمس نجوم.

وتصف “نستله”– التي تصنع منتجات مثل “نسكافيه” و”كيت كات”– تصنيف 3.5 نجمة بأنه التعريف المعترف به للمنتجات الصحية.

وأشارت الوثيقة إلى أن 37% فقط من منتجات ومشروبات الشركة – باستثناء منتجات مثل أطعمة الحيوانات الأليفة والأغذية الطبية المتخصصة – تحقق تصنيف 3.5.

بينما سجلت المياه ومنتجات الألبان أداءً أفضل، إذ استوفت 82% من المياه، و60% من الألبان ذلك المقياس.

#شركة نستله #نستله #الأغذية

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