الأمراض الجلدية الأكثر شيوعًا في الصيف والوقاية منها

وكالات / سما /

تؤدي شدة الحرارة في فصل الصيف إلى الإصابة بالفطريات والعديد من الأمراض الجلدية، إليك أبرز الأمراض الجلدية الشائعة صيفًا في ما يأتي.

يأتي موسم الصيف حاملًا معه الترفيه والاستمتاع بالعطلات والنزهات وسط الطبيعة، ولكن تأتي معه بعض الأمراض الجلدية الشائعة صيفًا والتي يجب أن نقي أنفسنا منها، تعرف على أهمها في ما يأتي:

أبرز الأمراض الجلدية الشائعة صيفًا

تزداد فرص هذه الأمراض نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الفيروسات في الجو، ومن أكثر هذه الأمراض شيوعًا نذكر ما يأتي:

1. التعرض لتصبغ البشرة وحروق الجلد

وذلك نتيجة التعرض إلى أشعة الشمس لفترات طويلة في موسم الصيف، مما يؤدي للإصابة بحروق شديدة في الجلد، وبالتالي تقشر البشرة، لذا ننصحك بالاتي:

تجنب الجلوس تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، إذ تكون الأشعة فيها أكثر قوة، والبحث عن أماكن مظللة.

استخدام واقي الشمس بالدرجة المناسبة للوقاية من حروق الجلد وتصبغه، وإعادة تطبيقه على البشرة كل 4 ساعات.

2. الإصابة بالتينيا الملونة

من الأمراض الجلدية الشائعة صيفًا هي الإصابة بعدوى فطرية تظهر نتيجة التعرق الشديد في درجات الحرارة المرتفعة، وتكون على هيئة بقع صغيرة باللون الأبيض، أو البني الفاتح، أو الوردي.

ولتجنب الإصابة بالتينيا الملونة ننصحك بما يأتي:

ارتداء الملابس القطنية، وتجنب الملابس بالخامات الصناعية التي لا تمتص العرق.

الاستحمام فور الخروج من مياه السباحة؛ لأن هناك نوع اخر من التينيا يظهر بين الفخذين نتيجة النزول في مياه البحر أو المسبح، حيث تزداد نسبة الكلور فيه.

3. الإصابة بالعدوى البكتيرية

أن شدة الازدحام في الأماكن الترفيهية تزيد من فرص انتقال العدوى البكتيرية بين الناس وخاصةً لدى أصحاب الجلد الحساس، ولذلك تعد من الأمراض الجلدية الشائعة صيفًا.

وتزداد فرص الإصابة بالعدوى البكتيرية في الجلد بين الأطفال، حيث يكون الاحتكاك والتلامس بينهم دون حرص.

وللوقاية من هذه العدوى يجب استخدام الأدوات الشخصية النظيفة فقط، والاستحمام بشكل يومي خاصةً أثناء السفر.

4. الإصابة بحمو النيل

هو نوع من أنواع الطفح الجلدي ويظهر على هيئة حبوب صغيرة باللون الأحمر ينتج عن زيادة التعرق والحرارة، وقد يصاحب حمو النيل حكة أحيانًا.

وللوقاية من الأمراض الجلدية الشائعة صيفًا من هذا النوع ننصحك بما يأتي:

ارتداء ملابس خفيفة وقطنية، وتهوية المنزل جيدًا.

الابتعاد عن درجات الحرارة المرتفعة.

الاستحمام بالماء البارد لترطيب الجسم.

تجنب إهمال الإصابة بهذا المرض؛ لأنه قد يتطور إلى التهابات جلدية.

علاجه عن طريق وضع كريم مخصص وذلك بعد استشارة الطبيب، أما إذا تحول إلى التهاب جلدي فقد يحتاج إلى مضاد حيوي.

5. ظهور الطفح الجلدي

لنفس الأسباب السابقة في أغلب الأمراض الجلدية الشائعة صيفًا والتي تتمثل في التعرق والحرارة يتعرض الجلد إلى حدوث طفح ينتشر في أماكن مختلفة، وأكثر الأماكن شيوعًا للإصابة به تكون على المرفقين واليدين وكذلك في مناطق طيات الجلد.

أيضًا يمكن أن يحدث الطفح الجلدي بسبب انسداد الغدد العرقية وعدم خروج العرق من الجسم فيسبب التهاب الأنسجة المحيطة به، لذا ننصحك بما يأتي:

تجنب الملابس المصنوعة من ألياف صناعية، واختيار الملابس القطنية حتى لا يزداد التعرق الذي يؤدي لهذا الطفح.

الابتعاد عن الأماكن شديدة الحرارة والاهتمام بالنظافة الشخصية.

غسل المناطق المصابة بطفح جلدي بالماء الفاتر وعدم فركها، وتجفيفها جيدًا ثم استخدام المستحضرات المخصصة للقضاء عليها.

تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ج الذي يمنع إفراز الهيستامين في الجسم، ويحتوي على مضادات أكسدة تخفف من حدوث الطفح.

استخدام العلاجات التي يصفها الطبيب.

6. الدمامل العرقية

هي التهابات حادة تصيب بصيلات الشعر والمناطق التي تحيط بها، وتزداد احتمالية الإصابة بها مع زيادة التعرق، وهناك عوامل تزيد من نشاط البكتيريا التي تسبب الإصابة بهذه الدمامل العرقية، مثل: مرض السكري، وزيادة الوزن.

ولتجنب الإصابة بالدمامل العرقية يجب الابتعاد عن الحرارة الشديدة قدر المستطاع والاعتناء جيدًا بالنظافة الشخصية للجسم.

7. الكلف والنمش

من الأمراض الجلدية الشائعة صيفًا والتي تسبب إزعاج للنساء هي ظهور الكلف والنمش على البشرة في موسم الصيف.

فالكلف هو تصبغات لونية داكنة تظهر بالمناطق التي تتعرض للشمس بشكل مباشر وخاصةً الوجه، أما النمش يكون على هيئة بقع صغيرة مختلفة في أشكالها وأحجامها ويزداد ظهورها لدى ذوي البشرة الفاتحة والرقيقة.

للوقاية من الكلف والنمش ننصحك بما يأتي:

استخدام واقي الشمس قبل التعرض للأشعة الضارة بنصف ساعة.

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في وقت الذروة.

استخدام الكريمات الطبية التي قد تساهم في القضاء عليها في حال ظهورها.

8. حب الشباب

يعاني بعض الأشخاص من تزايد ظهور حب الشباب في موسم الصيف وخاصةً ذوي البشرة الدهنية، فمع شدة الحرارة تتكون هذه الحبوب على البشرة، حيث تزداد إفرازات الغدد الدهنية مع المسام المفتوحة، وبالتالي يسهل التصاق الأتربة والجراثيم بالبشرة وتكون الحبوب.

وللوقاية من هذا النوع من الأمراض الجلدية الشائعة صيفًا ننصحك بما يأتي:

تجنب ملامسة هذه الحبوب أو الضغط عليها حتى لا تترك اثار على البشرة، وكذلك حتى لا تنتقل العدوى من مكان لاخر.

علاج هذه الحبوب عن طريق مضادات حيوية يتم وضعها على مناطق الإصابة، وذلك بعد استشارة طبيب الجلدية.