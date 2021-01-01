رسميا..الداخلية بغزة تقرر فتح صالات الأفراح إعتباراً من غد الجمعة

غزة/سما/

قررت وزارة الداخلية في قطاع غزة إعادة فتح صالات الأفراح اعتباراً من يوم غد الجمعة، وفقاً لبروتوكول خاص أعدته وزارة الصحة.

وقال اياد البزم المتحدث باسم وزراة الداخلية في تصريح صحفي "تقرر إعادة فتح صالات الأفراح اعتباراً من يوم غد الجمعة، وذلك وفقاً لبروتوكول خاص أعدته وزارة الصحة .

وأوضح البزم أن المباحث العامة بالشرطة ستتابع الالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بذلك حرصاً على السلامة العامة.



وأضاف" في ذات الإطار يتم دراسة إعادة فتح الأسواق الشعبية الأسبوعية وفق بروتوكول وإجراءات خاصة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، وسيتم الإعلان عن ذلك في وقت لاحق.