قواعد جديدة تسري على المستخدمين والمدونين في موقع يوتيوب.. فماذا تغير؟

وكالات / سما /

تسري اعتبارا من 1 يونيو قواعد جديدة في موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، وسيكون لهذا الموقع الذي تملكه شركة غوغل الحق في تضمين الإعلانات في جميع مقاطع الفيديو التي ينشرها مستخدموه.

كما يبدأ فرض ضرائب على الدخل من خدمات الموقع بموجب قوانين الولايات المتحدة، فكيف ستؤثر القواعد الجديدة على مستخدمي يوتيوب واصحاب مدونات الفيديو؟

سيظهر التغيير الرئيس الذي سيؤثر على جميع المستخدمين، من خلال حق يوتيوب في استثمار محتويات جميع مقاطع الفيديو في الموقع.

ويمكن للشركة الآن عرض الإعلانات داخل الفيديو الخاص بكم، وتحصيل رسوم للوصول إليها من خلال الاشتراكات في "YouTube Premium"، وفي نفس الوقت، إذا لم يكن المدون مرتبطا بالبرنامج التابع، فلن يتلقى أي مدفوعات مقابل إبداعاته.

وكانت هذه القواعد قد دخلت حيز التنفيذ في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، ويجرى إدخالها منذ يونيو في بلدان أخرى، من بينها روسيا.

كل ذلك يعني أن الشركة يمكنها الآن عرض الإعلانات في بعض مقاطع الفيديو الخاصة بكم، حتى لو لم تكن أنت مرتبطا ببرنامج الإعلانات. ومع ذلك، لن يحصل أصحاب مثل هذه المقاطع على دخل من هذه الإعلانات.

وإذا وصلت القناة إلى المؤشرات المطلوبة، كما في السابق، يمكن لصاحبها الانضمام إلى برنامج الإعلانات.

ولم تتغير شروط الانضمام إلى برنامج الإعلانات، ومنها على سبيل المثال توفر ما لا يقل عن 1000 مشترك في القناة، والحصول على 4000 ساعة من المشاهدة من مقاطع الفيديو المنشورة في المجال العام.

والسؤال العام هل سيدفع المدونون أنفسهم لموقع يوتيوب الآن؟

التغيير اللافت يمس المدونين الذين يتلقون مدفوعات من الخدمة، ولذلك، اعتبارا من 1 يونيو 2021، ستُعتبر عائدات يوتيوب من خدمات "الرعاية" و"سوبر تشات" والمشاركة في برنامج شركاء يوتيوب، بمثابة أرباح، وسيتم فرض ضرائب عليها، وفقا لقوانين الولايات المتحدة.

هذا يعني أن غوغل يمكنها الآن البدء في اقتطاع الضرائب على دخل منشئي قنوات يوتيوب الذين يعيشون خارج الولايات المتحدة، إذا تم تلقي هذا الدخل من المشاهدين في الولايات المتحدة.

وقالت الخدمة الصحفية لهذه الشركة بهذا الشأن: "تدفع غوغل ضرائب في كل بلد تعمل فيه، وهي ملزمة بجمع المعلومات الضريبية من جميع المؤلفين الذين يحصلون على دخول ويعيشون خارج الولايات المتحدة، لكنهم يتلقون الدخل من مشاهدين أمريكيين"، وسيتم اقتطاع هذه الضرائب من قبل الشركة ذاتها.

ومع ذلك، نظرا لاتفاقية الازدواج الضريبي، لن يدفع، على سبيل المثال، المؤلفون من روسيا ضرائب إضافية إذا قدموا المعلومات الضريبية المطلوبة في حساب "Adsense" الخاص بهم.

وحذرت شركة غوغل من أنه "إذا لم يقدم المؤلفون معلومات ضريبية بحلول الموعد النهائي المحدد، فقد يبدأ حجب دخلهم المتأتي من جميع البلدان بمعدل يصل إلى 24٪".