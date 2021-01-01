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Xiaomi تستعد لإطلاق أحد أرخص هواتف 5G !

الخميس 03 يونيو 2021 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
Xiaomi تستعد لإطلاق أحد أرخص هواتف 5G !



وكالات / سما /

تستعد Xiaomi لإطلاق هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وسعره قرابة الـ 200 دولار فقط.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيكون من صنع علامة Poco التابعة لـ Xiaomi، وسيحمل اسم X3 GT 5G التجاري.

وسيحصل هذا الجهاز على هيكل مقاوم للماء والغبار شبيه من حيث التصميم بهياكل هواتف Poco X3 الحالية، مع تعديلات في تصميم الواجهة الخلفية والكاميرات المثبتة عليها.

ومن المفترض أن تجهزه الشركة المصنعة بشاشة LCD بمقاس 6.6 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 1290 هيرتزا، ومعدل سطوعها 440 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 1100، وذواكر وصول عشوائي LPDDR4X بسعة 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت، كما سيحصل على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

والكاميرا الأساسية فيه ستكون ثلاثية العدسة دقة أقوى عدساتها 64 ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فبدقة 16 ميغابيكسل على الأغلب، والبطارية ستأتي بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واطا.

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