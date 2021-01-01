الزراعة بغزة تقرر وقف استيراد الفواكه من الداخل المحتل

غزة/سما/

قررت وزارة الزراعة بغزة، وقف استيراد الفواكه من أراضي الداخل المحتل، وذلك رداً على منع الاحتلال تسويق خضروات القطاع.

وأكدت الوزارة في تصريح لوكالة "الرأي" الحكومية، أن القرار يأتي في ظل المنع الإسرائيلي لتسويق منتجات القطاع الزراعية إلى الضفة الغربية والتصدير إلى الدول العربية.

يذكر أن قطاع غزة يُسوق للضفة والخارج خمسة عشر صنفاً من المنتجات الزراعية مثل (البندورة، البطاطس، الخيار، الفلفل الحار والحلو، الكوسا والباذنجان وغيرها).

وتواصل سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري للأسبوع الرابع في وجه تسويق وتصدير منتجات غزة للضفة والخارج