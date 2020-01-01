سر حجب قميص راموس في يورو 2020

وكالات / سما /

لن يظهر الرقم 15 الذي يرتديه سيرجيو راموس قائد المنتخب الإسباني، في كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، التي تنطلق 11 يونيو الجاري.

ويغيب راموس عن "لاروخا" في "يورو 2020", بسبب عدم تعافيه الكلي من الإصابات التي لحقت به على مدار الموسم الكروي السابق مع فريقه ريال مدريد.

وأعلنت إسبانيا عن أرقام قمصانها لكأس أمم أوروبا 2020, التي شهدت عدم ارتداء أي لاعب آخر لقميص راموس رقم "15".

وارتدى راموس القميص رقم "15" بشكل منتظم منذ كأس العالم 2006، ولم يغب عن أي بطولة كبرى.

وعن سبب عدم ارتداء أي لاعب لقميص راموس، قال الاتحاد الإسباني, إن الجميع رفض ارتداء القميص احتراما للقائد.

وسيرتدي جيرارد مورينيو هداف فريق فياريال الإسباني، بطل "اليوربا ليغ" القميص رقم "9"، فيما اختار اللاعب بيدري القميص رقم "26"، وسيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي القميص رقم "2"، وباو توريس القميص رقم "4"، وماركوس يورينتي القميص رقم "6".

وستبدأ إسبانيا رحلتها في بطولة "اليورو 2020" ضد السويد في الرابع عشر من الشهر الجاري، لكن قبل ذلك سيلعب المنتخب وديتين ضد البرتغال الجمعة المقبل ثم كولومبيا بعدها بأربعة أيام.