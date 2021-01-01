تنافس إيطالي على توقيع بيانيتش بعد موسم مُحبط مع برشلونة

وكالات / سما /

لم يكن الموسم الأول للنجم الدولي البوسني ميراليم بيانيتش رائعاً في فريقه الجديد برشلونة، وهو ما يفتح الباب أمام فكرة عودته من جديد لمُسابقة الدوري الإيطالي.

فبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إيطاليا فإن بيانيتش قد يعود من جديد لإيطاليا ليُمثل ألوان إما فريقه القديم يوفنتوس، أو إنترميلان الفائز بلقب الكالتشيو.

وكان بيانيتش قد انضم للكتلان في الصيف الماضي بصفقة قُدرت قيمتها بما يُساوي 60 مليون يورو، لينتقل بموجب الصفقة أرثر ميلو من برشلونة إلى يوفنتوس.

ولعب النجم الدولي البوسني مع برشلونة منذ قدومه في 1 سبتمبر من العام الماضي 30 مُباراة في كافة المُسابقات، لم يُسجل أو يصنع أي هدف خلالهم.

وذكر التقرير أن بيانيتش وفي ظل الأنباء التي تؤكد استمرار كومان لموسمٍ إضافي مع برشلونة يرغب بشدة في الرحيل عن الفريق بسبب عدم التعويل عليه.

ونقل الموقع الإيطالي عن صحيفة سبورت الكتالونية تأكيدها أن يوفنتوس سيكون مُرحباً بعودة النجم البوسني، فضلاً عن كون الإنتر خيار مطروح أيضاً.