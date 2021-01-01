معروف يُعقِّب على قرار إعادة فتح الصالات في قطاع غزة

غزة/سما/

عقَّب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، على قرار إعادة فتح الصالات والفنادق وكافة القطاعات السياحية في قطاع غزة.

وقال في تصريح إذاعي: "التوجه الحكومي الآن يتمثل بإعادة النظر ونقاش الأمر مجدداً، بالإضافة إلى إجراء تقييم مستمر للحالة الوبائية وإمكانية فتح القطاعات المغلقة جراء تفشي وباء كورونا في قطاع غزة".

وأضاف:" السؤال هنا، ليس متى سنعيد فتح القطاعات السياحية، بل كيف يمكن فتحها بشكل سليم دون حدوث أي انتكاسة على الواقع الوبائي أو انتقال للعدوى، مثلما حدث في التجربة الأخيرة، عندما قررنا تخفيف الإجراءات".





وتابع: "نحن قريبون من تحقيق الأمر، ونحتاج تعاون الجميع والالتزام بكل إجراءات مواجهة جائحة كورونا المتخذة من قبل خلية إدارة الأزمة".

وعلى صعيد آخر، فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع وجهود الحكومة في التخلص من آثاره، أفاد بأن إمكانيات القطاع محدودة، الأمر الذي يدفعنا للعمل شهور عديدة، حتى نتمكن من إزالة ركام المباني المدمرة.

وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، دخلت عدة وفود من مهندسي الخارج وقاموا بمعاينة المباني السكنية المدمرة والآيلة للسقوط كخطوة مهمة لبدء الاعمار، متوجهًا بالشكر لكل المتعاونين في إعادة إعمار غزة.