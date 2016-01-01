أصغر 5 مدربين في أمم أوروبا

وكالات / سما /

لجأت العديد من الأندية والمنتخبات في السنوات الأخيرة، إلى المدربين الشباب الذين يمتلكون طموحات كبيرة، على أمل تحقيق مفاجآت جيدة.

العديد من المنتخبات الأوروبية سارت على هذا النهج في السنوات الأخيرة، وهو ما يظهر في الأعمار الصغيرة للكثير من المدربين في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أصغر 5 مدربين في النسخة الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

1- أندريه شيفتشينكو:

وكما اعتاد شيفتشينكو كسر الأرقام القياسية كلاعب، بدأ في تحقيقها كمدرب، وذلك من خلال بطولة "يورو 2020".

شيفتشينكو سيكون المدرب الأصغر في البطولة، حيث يبلغ من العمر "44 عاما", علما أنه يقود منتخب بلاده منذ عام 2016، وقاده في 45 مباراة، نجح في الفوز بـ21 منها، مقابل التعادل في 13 والهزيمة في 11.

2- إيغور أنغيلوفسكي:

وبفارق 4 شهور خلف شيفتشينكو، يأتي إيجور أنغيلوفسكي، مدرب منتخب مقدونيا الشمالية، في المركز الثاني بين أصغر المدربين بالبطولة.

أنغيلوفسكي الذي يبلغ من العمر "44 عاما"، تولى تدريب منتخب بلاده في 2015، وخاض معه 47 مباراة، فاز في 21 منها وتعادل في 10 بينما تعرض للهزيمة في 16.

3- ريان غيغز:

وبعمر الـ47 عاما، يأتي ريان غيغز المدير الفني لمنتخب ويلز، في المرتبة الثالثة بين أصغر مدربي "يورو 2020".

نجم مانشستر يونايتد السابق تولى تدريب منتخب بلاده منذ 2018، ليخوض معه 24 مباراة، فاز في 12 منها، وتعادل في 4، بينما تعرض للهزيمة في 8 مباريات.

4- روبرتو مارتينيز:

وبفارق نحو 4 شهور ونصف، يأتي الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، في المركز الرابع بين أصغر مدربي "يورو 2020".

صاحب الـ"47 عاما" تولى تدريب منتخب بلجيكا في عام 2016، وأسهم في حصوله على المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

5- ستيفان تاركوفيتش:

أما المركز الخامس فهو من نصيب ستيفان تاركوفيتش، المدير الفني لمنتخب سلوفاكيا، حيث يبلغ من العمر "48 عاما".

وتولى المدرب السلوفاكي تدريب منتخب بلاده في 2020، ولم يخض معه سوى 6 مباريات، فاز في 3 منها وتعادل في 2، وتعرض للهزيمة في مباراة وحيدة.