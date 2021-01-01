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مانشستر يونايتد يريد تعزيز صفوفه بنجم أتلتيكو مدريد

الخميس 03 يونيو 2021 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يريد تعزيز صفوفه بنجم أتلتيكو مدريد



وكالات / سما /

أثبت كيران تريبيير نفسه كواحد من أبرز اللاعبين في مركز الظهير الأيمن في الموسم الماضي، وبعد تتويجه بلقب الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد أصبح أول لاعب إنجليزي يحقق هذا الإنجاز منذ ديفيد بيكهام مع ريال مدريد.

وحسب صحيفة manchestereveningnews فإن مانشستر يونايتد يريد خطف اللاعب الذي يمثل دوراً مهماً في كتيبة المدرب دييجو سيميوني.

سيحاول يونايتد الضغط على اللاعب والذي قد يعود إلى إنجلترا مدفوعاً بالرغبة في العيش بالقرب من عائلته، بينما سيستفيد اليونايتد الكثير من ضم اللاعب صاحب الـ 30 عاماً إلى صفوفه.

سيتمكن تريبيير -الذي سيكون متوفراً في السوق بحوالي 45 مليون جنيه إسترليني- من إشعال المنافسة في مركز الظهير الأيمن، حيث سيتنافس مع آرون وان بيساكا على التواجد في التشكيلة الأساسية للمدرب أولي جونار سولشاير.

يتناسب كيرن تريبيير مع مخطط مانشستر يونايتد لجلب اللاعبين الفائزين إلى الفريق مثلما حدث بعد وصول برونو فيرنانديز وإدينسون كافاني وأليكس تيليس ودوني فان دي بيك.

يملك تريبيير قدرة أكبر على الدفاع مقارنة بوان بيساكا، كما أنه سيكرر تجربة اليونايتد العام الماضي عندما وقع مع أليكس تيليس مما جعل لوك شو يبذل قصارى جهده للتواجد أساسياً ويصبح واحداً من أفضل اللاعبين في إنجلترا.

#مانشستر يونايتد #أتلتيكو مدريد #كيران تريبيير

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