فرنسا تكتسح ويلز بثلاثية استعدادًا ليورو 2020

وكالات / سما /

نجح منتخب فرنسا في تحقيق فوزًا مقنعًا بثلاثية نظيفة على منافسه منتخب ويلز في المباراة الودية التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز ريفييرا، استعدادًا لخوض بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 المقرر انطلاقها يوم 11 يونيو الجاري.

وسيطر منتخب فرنسا على المباراة منذ بدايتها، وأهدر عدد من الفرص قبل أن يحصل على ركلة جزاء بعد إخراج لاعب ويلز نيكو ويليامز لتسديدة من كريم بنزيما بيده من على خط المرمى.

ورغم عدم احتساب الحكم لركلة الجزاء في البداية مشيرًا إلى الركنية، إلا أنه تراجع عن قراره بعد عودته لتقنية الفار ليتأكد من وجود ركلة الجزاء، كما أشهر البطاقة الحمراء في وجه ويليامز، ليكمل منتخب ويلز المباراة بـ 10 لاعبين بداية من الدقيقة 26.

وتقدم بنزيما لتسديد ركلة الجزاء ليضعها على يمين الحارس داني وورد الذي أنقذها ببراعة ليمنع اللاعب العائد بعد غياب طويل للديوك من تسجيل هدف التقدم للفريق.

ولم يستمر التعادل طويلًا رغم ذلك، إذ نجح كيليان مبابي في وضع الديوك في المقدمة في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بتفوق أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، استمرت السيطرة الفرنسية، ونجح أنطوان جريزمان في تسجيل هدفًا رائعًا في الدقيقة 48، ليعزز تقدم منتخب فرنسا وتصبح النتيجة هدفين للاشيء.

واستمرت النتيجة على ذلك، فيما لجأ المدربان لإجراء العديد من التبديلات من أجل منح فرصة المشاركة لمزيد من اللاعبين، في الوقت الذي أبقى فيه المدير الفني لمنتخب فرنسا ديديه ديشان على بنزيما في الملعب، إذ استمر اللاعب في البحث عن هدف.

وكاد بنزيما أن يحقق مراده في الدقيقة 79 حين سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء ارتدت من قائم الحارس وورد، إلا أنها وجدت البديل عثمان ديمبلي ليضعها في الشباك وينتهي اللقاء بفوز الديوك بثلاثية نظيفة.