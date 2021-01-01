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لا وفيات ..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخميس 03 يونيو 2021 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية



وكالات / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح يوم الخميس، أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1194 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 150 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 110023 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3700 حالة، وإجمالي المتعافين 105300 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1023 حالة وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 106 حالة، من بينها 62 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي ل 60200 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 39937 شخص.

#الصحة بغزة

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