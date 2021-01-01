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تأجيل جلسة محاكمة الأردنيين العنوز ودعجة إلى العاشر من حزيران

الخميس 03 يونيو 2021 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل جلسة محاكمة الأردنيين العنوز ودعجة إلى العاشر من حزيران



القدس المحتلة / سما /

قررّت محكمة الاحتلال المركزية بالناصرة، تأجيل جلسة محاكمة الشابين الأردنيين خليفة العنوز، ومصعب الدعجة، من بلدة صما في مدينة "إربد" الأردنية، حتى تاريخ العاشر من حزيران الجاري؛ بذريعة استكمال الإجراءات القانونية بحقهما. 

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنه بعد تحقيق استمر لأكثر من أسبوعين مع الشابين، في مراكز الاستجواب التابعة لمخابرات الاحتلال، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضدهما، لما تسمى "محكمة الناصرة المركزية"، ووجهت لهما تهمة محاولة تنفيذ ما يسمى بـ"أعمال إرهابية" ضد أهداف إسرائيلية، إضافة إلى حيازة سكين والتسلل لإسرائيل، بطريقة غير قانونية.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال كانت قد اعتقلت الشابين الأردنيين بتاريخ 16 من أيار الماضي، أثناء محاولتهما التسلل من شمال الأردن باتجاه الحدود الأردنية الفلسطينية بالقرب من جسر الشيخ حسين.

#محاكمة #خليفة العنوز #مصعب الدعجة #هيئة شؤون الأسرى

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