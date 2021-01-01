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الشاباك يبدأ بتأمين نفتالي بينيت لتلقيه تهديدات بعد تشكيل الحكومة

الخميس 03 يونيو 2021 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشاباك يبدأ بتأمين نفتالي بينيت لتلقيه تهديدات بعد تشكيل الحكومة



القدس المحتلة / سما /

أعلن جهاز ،(الشاباك) اليوم (الخميس) ، أن وحدة تأمين الشخصيات في الجهاز قررت تأمين رئيس حزب يمينا نفتالي إعتبارا من اليوم وذلك بعد أن تزايدت التهديدات على حياته في الأيام الأخيرة من قبل خصومه السياسيين بعد توقيع اتفاقيات الائتلاف أمس مع رئيس حزب يش عتيد يائير لبيد.

وهذه خطوة غير معتادة ، حيث يؤمن جهاز الشاباك من يُعرف بـ "رموز الحكومة" مثل رئيس الوزراء والرئيس ورئيس المعارضة.

ويوم الإثنين من هذا الأسبوع ، حذر جهاز الشاباك من زيادة التحريض ضد بينيت وعضو الكنيست أييليت شاكيد ولبيد ، وأمر الشرطة وحراس الكنيست بزيادة الحراسة حول بينيت وشاكيد.

وتم رفع مستوى الحراسة إلى المستوى 5 .وجهاز الشاباك هو الجهة التي تؤمن لبيد لأنه زعيم المعارضة ، والأمن من حوله على أعلى مستوى. أعضاء الكنيست الآخرون مؤمنون من قبل حرس الكنيست.

#الشاباك #نفتالي بينت #بينيت

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