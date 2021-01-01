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أنباء عن إعادة فتح صالات الأفراح بغزة

الخميس 03 يونيو 2021 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أنباء عن إعادة فتح صالات الأفراح بغزة



غزة/سما/

أعلن عضو مجلس إدارة هيئة المطاعم والفنادق والخدمات السياحية بغزة، والمتحدث باسمها معين أبو الخير، أنه خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن إعادة فتح صالات الأفراح بقطاع غزة.

وأشار في تصريح صحفي اليوم الخميس، إلى أن القرار جاء بعد جهود كبيرة بذلتها الهيئة مع خلية الأزمة والجهات المختصة.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن موعد فتح الصالات ضمن الشروط والبروتوكولات الموقعة بين الجهات المختصة بغزة وأصحاب الصالات، مطالبًا أصحاب الصالات الالتزام الكامل والتقيد بشروط وإجراءات السلامة والوقاية لمواجهة جائحة كورونا.


 
ودعا أبو الخير الجهات المختصة بغزة، مواجهة الافراح التي تقام في الشاليهات والبيوت التي لا تخضع لرقابة أو اجراءات السلامة والوقاية.

#صالات الافراح #غزة

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