مسؤول أمني: سنضمن خلال الأيام القادمة عدم قيام نتنياهو "بإشعال الوضع في أي منطقة"

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة 12 العبرية، صباح اليوم الخميس، عن الاستعدادات التي تجريها أجهزة أمن الاحتلال للتعامل مع الاحداث المحتملة التي قد تترتب مع نقل السلطة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى رئيس الحكومة الجديد نفتالي بنت.

وأكدت المصادر الأمنية، أنها ستحرص على منع نتنياهو من توتير المنطقة في هذه الأيام الحساسة التي تتزامن مع قرب التوقع على اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران حول مشروعها النووي.

يأتي ذلك في ظل التحذيرات التي يطلقها بعض المحللين والمختصين حول إمكانية قيام مقربي نتنياهو من اغتيال إحدى الشخصيات السياسية التي ستشارك في الحكومة القادمة وعلى ضوء التهديدات التي تلقاها عدد من أعضاء الكنيست مثل نفتالي بنت وآيليت شاكيد وتمار زاندبرج

يشار إلى أن المحللين قد حذروا من إمكانية تكرار المشاغبات التي حدثت في واشنطن عشية تولي جو بايدن رئاسة البيت الأبيض وانتهاء فترة ولاية دونالد ترمب الذي ادعى بأن الانتخابات غير نزيهة.