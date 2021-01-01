اتحاد الصحفيين الافريقي يقرر اعتماد نقابة الصحفيين الفلسطينيين عضوا مراقبا

أكرا / سما /

قرر اتحاد الصحفيين الافريقي اعتماد نقابة الصحفيين الفلسطينيين عضوا مراقبا في الاتحاد الصحفيين الافريقي، وأن يحضر مؤتمراته واجتماعات قيادته .

وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية "زوم"، في العاصمة الغانية "أكرا"، إن هذا القرار التاريخي الذي تم بإجماع قيادة الاتحاد انما هو رد صارخ باسم كل صحفيي افريقيا الصديقة وجزء من رد صحفيي العالم على وقوفهم وتضامنهم الكبير مع الصحفيين الفلسطينيين، وهو لطمة للاحتلال وأعوانه ولكل جرائمهم بحقهم.

وشكر أبو بكر الاتحاد على هذا القرار التاريخي، مؤكدا أن الصحفيين الفلسطينيين سيبقون في ذات خندق النضال من أجل حرية الصحافة.

وقال: ان أفريقيا التي كانت سندا ستبقى نصيرا اساسيا وداعما أساسيا لفلسطين، وهذا القرار يشكل "لطمة" لمحاولات المحتلين لاحداث اختراق في القوى الحية في أفريقيا.

وأشار إلى أن المجتمعين قد قرروا أيضا ان يصدروا بيانا بعنوان "بيان فلسطين"، الأمر الذي يشكل "إنجازا" لمن يستحقون، وهم الشهداء الصحفيين الأكرم منا جميعا، ولروح شهيد الصحافة الفلسطينية في الحرب العدوانية الاخيرة على شعبنا في غزه يوسف ابو حسين، ولجرحانا الصحفيين، وللأسرى الصحفيين الابطال، ولكل كتيبة فرسان الحرية، وفرسان الحقيقة.