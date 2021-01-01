رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس،" الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها، استشهاد 3 مواطنين في قطاع غزة ورام الله، وهدم الاحتلال منشآت في حزما وتجريف أراضٍ غرب بيت لحم.

كما تناولت تسجيل 4 وفيات، ورصد 304 إصابات بكورونا في فلسطين، وتحذير وزراة الصحة أن انخفاض الأرقام لا يعني انتهاء الفيروس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

شهيدان في انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال جنوب مدينة غزة

الاحتلال يجرح 3 مواطنين ويهدم منشآت في حزما ويجرف أراضي غرب بيت لحم

اشتية يلتقي في مسقط نائب رئيس الوزراء العماني ووزيرة خارجية السويد

أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بإدخال المساعدات إلى غزة

انتقاد واسع لإسرائيل داخل الكونغرس الأميركي نتيجة جهود الجالية الفلسطينية

الاحتلال يرفع حكم الأسير ياسر حطاب من 40 عاما إلى السجن المؤبد

مفوض عام "الأونروا": معاناة أهالي حي الشيخ جراح تتجاوز الواقع

انتخاب إسحق هرتزوغ رئيسا لإسرائيل

لبيد يبلغ الرئيس الإسرائيلي: شكلت حكومة

إحالة الموقوفين الرئيسيين في قضية «زعزعة استقرار» الأردن إلى نائب عام محكمة أمن الدولة

فلسطين تتسلم رئاسة الجمعية العامة للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات

4 وفيات و304 إصابات بـ "كورونا"

"الأيام":

لابيد يعلن جاهزية حكومته مع بينيت وعباس وينتظر تصويت الكنيست لإنهاء عهد نتنياهو

استشهاد شاب من بيرزيت متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل أسبوعين في البيرة

اصابة 3 مواطنين خلال حملات اقتحام هدم منشآت تجارية وتجريف أراض

مفوض عام "الأونروا" في الشيخ جراح: على السلطات الإسرائيلية إلغاء قرارات الإخلاء

إطلاق نار على مركبة للمستوطنين قرب نابلس والمئات يقتحمون قرية كفل حارس

غزة: شهيدان بانفجار مقذوف من مخلفات العدوان

فريق هندسي مصري يصل غزة لبحث مشاريع إعادة الإعمار

غانتس يعرض على وينسلاند خطته لـ"هدنة طويلة" في غزة

اشتية يتباحث في مسقط ونائب رئيس الوزراء العماني

مدير عمليات "الأونروا" ونائبه يغادران غزة بعد استدعائهما إلى القدس

"كورونا": 4 وفيات، ورصد 304 إصابات "وانخفاض الأرقام لا يعني انتهاء الفيروس"

الأمم المتحدة تستنكر التمييز الإسرائيلي: استعمال مفرط للقوة ضد العرب

"الصحة العالمية" تحذر: 200 ألف شخص في قطاع غزة بحاجة إلى مساعدة صحية

"القدس":

حكومة اسرائيلية جديدة بدون نتنياهو لبيد يبلغ ريفلين هاتفيا بنجاحه في تشكيلها

3 شهداء بغزة ورام الله واصابات بالرصاص في بلدة يعبد وطوباس وحملة اعتقالات واسعة

مفوض الأونروا: إخلاء سكان الشيخ جراح من منازلهم يتعارض مع القانون الدولي الإنساني

اشتية يواصل مباحثاته مع المسؤولين العمانيين

مخطط اسرائيلي لتغيير وجه باب العامود والشيخ جراح

إقرار ميزانية لتنفيذ "13" مشروعا استيطانيا جنوب الأقصى والقصور الأموية

شمالي ونائبه يغادران غزة بعد تظاهرات تطالب برحيلهما

4 وفيات و304 إصابات جديدة بكورونا في الضفة وقطاع غزة

مؤتمر علماء فلسطين يدعو للوحدة باعتبارها فريضة شرعية

استعداد روسي لاستضافة اجتماع بين الفصائل الفلسطينية

مسؤول اسرائيلي: فرص التوصل لصفقة تبادل أسرى زادت وننتظر عرضا من مصر

مسؤولون أوروبيون سابقون يدافعون عن "الجنائية الدولية" وتحقيقها بجرائم الحرب في فلسطين

انتخاب اسحق هرتسوغ رئيسا جديدا لإسرائيل

التنافس بين واشنطن وبكين كان حاضرا في الحرب العدوانية على القطاع