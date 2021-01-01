تعرف على الأحزاب "الإسرائيلية" التي أطاحت بعرش نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة معاريف العبرية صباح اليوم الخميس، النقاب عن الأحزاب الإسرائيلية التي شاركت في الائتلاف الجديد، للإطاحة برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.



ووفقاً للصحيفة العبرية، تضم الحكومة الجديدة حزب يوجد مستقبل بزعامة يئير لبيد، وحزب يمينا بزعامة نفتالي بنت، وهما الحزبان الرئيسيان في هذا الائتلاف.



كما انضم حزب أزرق أبيض بزعامة بيني غانتس، وحزب القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس، وهو الحزب أول حزب عربي ينظم لتشكيلات الحكومة الإسرائيلية في تاريخ البلاد

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كذلك حزب العمل بزعامة ميراف ميخائيلي، حزب ميرتس اليساري بزعامة نيتسان هوروفيتس، حزب أمل جديد بزعامة جدعون ساعر، وأخيراً حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان.