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مستوطنون يعيقون إدخال شاحنات المواد الغذائية عند معبر كرم أبو سالم (فيديو)

الخميس 03 يونيو 2021 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعيقون إدخال شاحنات المواد الغذائية عند معبر كرم أبو سالم (فيديو)



غزة/سما/

ذكر موقع والا العبري صباح اليوم الخميس، بأن مستوطنين بمشاركة عائلة الجندي الأسير بقطاع غزة، هدار غولدين، أغلقوا الطرق أمام شاحنات المواد الغذائية عند معبر كرم أبو سالم، المتجهة نحو قطاع غزة.


 وفي وقت سابق مساء الأربعاء قال المراسل العسكري لموقع واللا العبري أمير بوخبوط " غدا الساعة 05:00 صباحا، ستنظم تظاهرة سيغلق خلالها العشرات من المستوطنين الطرق المؤدية إلى معبر كرم أبو سالم احتجاجا على نقل البضائع إلى قطاع غزة خلافا لالتزام وزير الجيش بني غانتس - يعتزم المتظاهرون المطالبة بوقف نقل البضائع إلى القطاع حتى إعادة الأسرى هدار غولدين وأورون شاؤول.

#هدار غولدن #كرم ابو سالم

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