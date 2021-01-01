إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال واعتقال آخرين خلال اقتحام مخيم عايدة

بيت لحم/سما/

أصيب ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، واعتقل ثلاثة آخرون، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم، أطلقت نيران أسلحتها، ما أدى الى إصابة ثلاثة شبان بأعيرة نارية، نقلوا على اثرها الى مستشفى بيت جالا، لتلقي العلاج.

وأضافت، ان قوات الاحتلال اعتقلت عقب اقتحامها للمخيم كلا من: فادي محمد نصر الله (34 عاما)، وانس نصر الله (29 عاما)، واحمد عادل حجاجره (32 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.