  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسؤولو أونروا يستدعون ماتياس شمالي بعد تصريحاته عن القصف الإسرائيلي

الخميس 03 يونيو 2021 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولو أونروا يستدعون ماتياس شمالي بعد تصريحاته عن القصف الإسرائيلي



غزة/سما/

استدعى مديرو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في القدس،  الأربعاء، ماتياس شمالي، مدير عمليات أونروا في قطاع غزة، للتشاور بعد أن أغضبت تصريحاته المنحازة لإسرائيل الفلسطينيين، الشهر الماضي.

وخرجت احتجاجات في الأراضي الفلسطينية ضد تصريحات شمالي التي أدلى بها في مقابلة مع قناة إن12 الإسرائيلية في 22 مايو/ أيار وقال فيها إنه لا يجادل في تأكيد إسرائيل أن ضرباتها الجوية كانت “دقيقة”.

وشنت إسرائيل عدوانا في العاشر من مايو/ أيار على غزة استمر 11 يوما. واستشهد خلالها أكثر من 250 فلسطينيا في مئات الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة بينما أطلقت الفصائل الفلسطينية من القطاع أكثر من أربعة آلاف صاروخ تم اعتراض أغلبها وقتلت 13 في إسرائيل.

ووصفت حركة حماس مدير عمليات أونروا في غزة بعد تلك التصريحات بأنه أصبح “ناطقا باسم جيش الاحتلال”.

وقالت حماس في بيان “برر السيد شمالي استهداف المدنيين ومنازلهم، وقلل من حجم الخسائر، ومدح قدرة جيش الاحتلال ودقته في إصابة أهدافه”.

واعتذر شمالي عن تصريحاته التي علق فيها على مدى شراسة الضربات الجوية وقال “الدقة كانت موجودة لكن كانت هناك خسائر غير مقبولة ولا محتملة للأرواح في صفوف المدنيين”.

ليني ستينيث نائبة المفوض العام لأونروا ستتولى مؤقتا قيادة فريق غزة.

وقال سامي مشعشع المتحدث باسم الأونروا في القدس، يوم الأربعاء، “تم اليوم استدعاء مدير عمليات الاونروا في غزة ماتياس شمالي ونائبه إلى مقر الرئاسة في القدس للتشاور واستحضار مآلات التطورات الأخيرة بغزة”.

وقال مسؤول آخر إن ليني ستينيث نائبة المفوض العام لأونروا ستتولى مؤقتا قيادة فريق غزة.

وتقدم أونروا خدمات تعليمية وصحية وإغاثية لنحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

وقال مشعشع في بيان “خلال الأسابيع القليلة القادمة ستراجع الاونروا آليات الاستجابة الطارئة في غزة والخروج بدروس واستنتاجات تهدف لتحسين أداء واستجابة الأونروا خلال الأزمات وفترات الطوارئ”.

وفي بيان صدر في 25 مايو/ أيار قال شمالي في اعتذاره “ليس هناك مبرر أيا كان لقتل المدنيين… الدقة العسكرية والتطور ليسا أبدا من مبررات الحرب”.

#ماتياس شمالي #القصف الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

فيديو : الحديدي تكشف عن أسماء الفصائل المشاركة في اجتماع القاهرة

وزير الجيش الاسرائيلي يعرض على المبعوث الأممي خطته لـ"هدنة طويلة" في غزة

لبيد يبلغ ريفلين: شكلت حكومة

نيويورك تايمز: ترقب إسرائيلي لنهاية نتنياهو أما الفلسطينيون فيحتفلون بوحدتهم وتضامن العالم معهم

مفوض الاونروا يستدعي مدير العمليات في غزة ماتياس شمالي ونائبه للقدس للتشاور ...

من هو "بوغي" رئيس إسرائيل الجديد ؟

رئيس مجلس الأمن: التهدئة فالإعمار ثم العودة إلى العملية السياسية لحل الدولتين

الأخبار الرئيسية

السيسي

يديعوت تكشف فحوى رسالة إسرائيلية تتعلق بوساطة مصر في العدوان

لبيد

لبيد يبلغ ريفلين: شكلت حكومة

سفن جورغينسن

رئيس مجلس الأمن: التهدئة فالإعمار ثم العودة إلى العملية السياسية لحل الدولتين

0-

نيويورك تايمز: ترقب إسرائيلي لنهاية نتنياهو أما الفلسطينيون فيحتفلون بوحدتهم وتضامن العالم معهم

الجهاد تكشف عن رؤيتها لإعادة بناء منظمة التحرير: نحن على مفترق طرق والجميع أمام اختبار حقيقي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية