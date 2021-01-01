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الطقس: أجواء صيفية حارة وجافة

الخميس 03 يونيو 2021 07:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صيفية حارة وجافة



رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة إلى أدنى بقليل.

وتسود أجواء معتدلة ومائلة للبرودة صباحا في الجبال، مع غيوم متفرقة تتركز فوق السواحل وحتى السفوح الغربية.

وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبيا بشكل عام.

وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء إلى الاعتدال بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في الجبال مع بعض الغيوم المتفرقة في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

في يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة إلى أدنى بقليل.

وتسود أجواء معتدلة ومائلة للبرودة صباحا في الجبال، مع غيوم متفرقة تتركز فوق السواحل وحتى السفوح الغربية.

وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبيا بشكل عام.

وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء إلى الاعتدال بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في الجبال مع بعض الغيوم المتفرقة في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وفي يوم السبت، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة إلى أدنى بقليل.

وتسود أجواء معتدلة ومائلة للبرودة صباحا في الجبال، مع غيوم متفرقة تتركز فوق السواحل وحتى السفوح الغربية.

وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبيا بشكل عام.

وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء إلى الاعتدال بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في الجبال مع بعض الغيوم المتفرقة في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

في يوم الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة.

وتسود أجواء معتدلة ومائلة للبرودة صباحا في الجبال، مع غيوم متفرقة تتركز فوق السواحل والجبال.

وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبيا بشكل عام.

وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء إلى الاعتدال بوجه عام وتكون مائلة للبرودة قليلا في الجبال مع بعض الغيوم المتفرقة في السماء، وتكون الرياح شمالية غربية.

#طقس فلسطين

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