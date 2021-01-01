منصور عباس: خضنا معركة من أجل "مستقبل المجتمع العربي" وتأثيره في السياسة الاسرائيلية

القدس المحتلة/سما/

صرح زعيم "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس بأن حزبه خاض معركة من أجل "مستقبل المجتمع العربي" في إسرائيل والتأثير في السياسات الإسرائيلية.

وقال منصور عباس، يوم الأربعاء: "خضنا معركة من أجل مستقبل المجتمع العربي وتعزيز مكانتنا السياسية وقدراتنا على التأثير في السياسة الإسرائيلية".

وتابع: "كلاعب سياسي، نجحنا في فرض أنفسنا ونجحنا في اختراق الجدار الذي كان أمامنا من دخول الحلبة السياسية".

ووافق منصور عباس على الدخول في الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل بقيادة يائير لابيد ونفتالي بينت.

وأعلن لابيد عن نجاح تشكيل الائتلاف الجديد الأربعاء، وأبلغ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بذلك. ومن المتوقع أن تحل الحكومة الجديدة محل حكومة بنيامين نتنياهو بعد 12 سنة من رئاسته للحكومة الإسرائيلية.

ولأول مرة دخل حزب عربي في الائتلاف الحكومي في إسرائيل.