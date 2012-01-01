الشعبية تدعو لاتخاذ خطوات عملية نحو تشكيل القيادة الموحدة: شعبنا لا يقبل اشتراطات الرباعية

غزة /سما/

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، أن الشعب الفلسطيني نجح خلال معركة سيف القدس بتحديد طبيعة العلاقة مع العدو الإسرائيلي على امتداد الوطن ، وأكد على أن لغة الاشتباك هي اللغة الدائمة والمستمرة باعتبارها طريقاً للتحرير.

وأشار مزهر إلى أن معركة سيف القدس وانتفاضة شعبنا أسهمت في ترميم الهوية الوطنية الفلسطينية، وتوحيد ميادين الكفاح انطلاقاً من مهمة التحرير الأساسية على امتداد الوطن المحتل وتواجدنا في الشتات، واستعادت للأمة روحها القومية والكفاحية في مواجهة دعاة الاستسلام والتطبيع وأسست لمحطة تضحوية متقدمة على طريق التحرير والعودة.

حديث مزهر جاء خلال بالمسيرة الجماهيرية الحاشدة التي نظمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجناحها العسكري مساء اليوم، احتفاءً باندحار العدوان وانتصار شعبنا في معركة سيف القدس ، وتأكيداً على مواصلة المقاومة والكفاح حتى التحرير الكامل.

ووجه خلالها التحية لشهداء القدس واللد وأم الفحم والضفة ولبنان الذين تَوحدّت دمائهم في ميدان المعركة ولأهالي الشهداء في غزة الذين جعلوا من أجساد أبنائهم وركام بيوتهم جسراً للعبور إلى القدس.

وأبرق مزهر بتحية الأمين العام أحمد سعدات للجماهير العربية والفلسطينية وأحرار العالم المنتصرين للقدس ولجماهير شعبنا في كل مكان، ولأهلنا في الشيخ جراح وبطن الهوى، الذين يخوضون مقاومةً شعبية وكفاحية عابرة لحدود الجغرافيا ولأحرار العالم الذين تحركوا في مسيرات غير مسبوقة لمحاصرة العدو الصهيوني على جرائمه، ونزع الشرعية عنه.

وشدد القيادي بالجبهة الشعبية أن شعبنا لا يقبل اشتراطات الرباعية ولا اتفاقات ظالمة، ولا يخضع للعدو؛ بل يتمسك بإرادة وثوابت شعبنا وثواره، داعياً لضرورة اتخاذ خطوات عملية نحو تشكيل القيادة الوطنية الموحدة، ولجان الحماية الشعبية في الضفة لمواجهة المستوطنين وتصعيد حالة الاشتباك.

وأكد مزهر على أن الوحدة الوطنية ومرجعيتها السياسية ومهامها الوطنية حددتها انتفاضة شعبنا على امتداد الوطن عندما اختارت صناديق الذخيرة والمولوتوف والمقاومة الشعبية،داعياً لضرورة اتخاذ خطوات عملية نحو تشكيل القيادة الوطنية الموحدة، ولجان الحماية الشعبية في الضفة لمواجهة المستوطنين وتصعيد حالة الاشتباك.

كما شدد مزهر على أن شعبنا لن يقبل بالإعمار مكاناً للصراع على السلطة ومكتسباتها، ولن يقبل بالعودة لآليات أدامت آثار العدوان، مطالباً بتشكيل لجنة وطنية عليا من كافة القطاعات تتولى مهمة إعادة الإعمار بدون تمييز وعلى قاعدة الشراكة.

وطالب مزهر المجتمع الدولي بالتحقيق بالجرائم الممنهجة التي ينتهكها العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا وتقديم مجرمي الحرب الصهاينة لمحكمة الجنايات الدولية.