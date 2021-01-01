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وزير الاقتصاد وسفير الهند يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

الأربعاء 02 يونيو 2021 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاقتصاد وسفير الهند يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين



رام الله /سما/

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، مع سفير الهند الجديد لدى دولة فلسطين موكول آريا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء المشترك الذي عقد بمقر الوزارة، أهمية تطوير وتعزيز علاقات التعاون بما ينسجم مع حجم العلاقات التاريخية المميزة بينهما، والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في كلا البلدين.

وناقش الجانبان، تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتدمير البنية التحتية للاقتصاد الوطني والحاجة الملحة لتقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة للمواطنين وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وأكدا أهمية تضافر الجهود لتقدم كل أوجه الدعم لأهلنا في قطاع غزة.

وأعرب العسيلي عن شكره الهند على كافة أشكال الدعم الذي تقدمه لدولة فلسطين، متمنيا للسفير آريا التوفيق والنجاح بمناسبة تسلمه مهام عمله.

ووضع العسيلي السفير آريا في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، واستراتيجية الوزارة في تنمية الاقتصاد الوطني، والجهود التي تبذل لتوسيع القاعدة الانتاجية في فلسطين لا سيما المناطق الصناعية، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأعلن الجانبان عن وضع حجر الأساس لمركز "تراثي" لتطوير المنتجات التراثية وتمكين المرأة والشباب قريبا، بتكلفة قدرها 5 ملايين دولار، بتمويل الحكومة الهندية.

وسيتم تشييد مركز "تراثي" في مدينة رام الله بمساحة إجمالية تبلغ 1850 مترًا مربعًا، وافتتاح مركز آخر في مدينة غزة، بهدف دعم النساء وصغار المشاريع في الصناعات الإبداعية والثقافية؛ لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التراثية، مع تصاميم إبداعية مستمدة من التراث الفلسطيني، للتنافس بالأسواق المحلية والدولية.

#وزارة الاقتصاد #خالد العسيلي #الهند

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