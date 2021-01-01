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حقيقة إضافة أسماء جديدة في كشوفات المنحة القطرية 100 دولار

الأربعاء 02 يونيو 2021 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة إضافة أسماء جديدة في كشوفات المنحة القطرية 100 دولار



غزة /سما/

أكدت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عزيزة الكحلوت، أنه لا صحة للأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إضافة أية أسماء جديدة لكشوفات المنحة".

وأوضحت الكحلوت في تصريحات صحفية أن لا معلومات جديدة حول موعد دخول المنحة القطرية لغزة، مشيرة إلى أن الوزارة بطبيعتها لا تعمل على موضوع كشوفات المستفيدين وأسمائهم إلا حين أن يتم ابلاغ الوزارة بموعد دخول أموال المنحة، وبناء عليه يتم وضع المعايير والآليات والأسماء.

وأكدت أن الوزارة ستنشر رسميًا عبر موقعها الالكتروني أي قرار جديد يصدر بشأن المنحة القطرية حتى لو كان استبدال الاسماء القديمة أو موعد صرف المنحة.

#التنمية الاجتماعية #المنحة القطرية #مواقع التواصل الاجتماعي #موعد صرف المنحة القطرية #قطاع غزة

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