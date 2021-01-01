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سلطة المياه: نعمل بشكل عاجل لمعالجة أضرار قطاع المياه بغزة جراء العدوان

الأربعاء 02 يونيو 2021 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة المياه: نعمل بشكل عاجل لمعالجة أضرار قطاع المياه بغزة جراء العدوان



غزة /سما/

أكدت سلطة المياه، اليوم الأربعاء، أنها تعمل بشكل عاجل لمعالجة الأضرار التي لحقت بقطاع المياه في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر سلطة المياه، بمدينة رام الله، مع ممثلي المؤسسات والمنظمات الأهلية العاملة في قطاع المياه، حيث جرى بحث آخر المستجدات المتعلقة بالأضرار التي لحقت في هذا القطاع جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، وطالت البنية التحتية ومرافق المياه والصرف الصحي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

واطلع الحضور من قبل الفريق المختص، على أولويات سلطة المياه لتفادي الكارثة المائية والبيئية، ووضع آليات عمل مشتركة للتعاون وتوحيد الجهود المبذولة مع كافة المؤسسات والمنظمات العاملة في قطاع المياه، لضمان استمرار تشغيل محطات المعالجة والتحلية وإصلاح محطات الضخ وبعض الخطوط الرئيسية، وتقديم المساعدات العاجلة للمواطنين في القطاع، وأن هناك حاجة لتوفير تمويل مالي يصل إلى 12 مليون دولار بشكل عاجل.

وعرضت المؤسسات والمنظمات الأهلية، خلال الاجتماع، الدعم الذي تم توفيره من وقود ومواد كيماوية ومعدات وأعمال صيانة وغيره، لتشغيل المرافق الرئيسية للمياه والصرف الصحي، أو ما يجري العمل على توفيره بالخصوص، كما تم التأكيد على التعاون المشترك لإصدار تقرير تفصيلي بالأضرار التي لحقت بالقطاع.

وشددت سلطة المياه، على أهمية تدخل الشركاء كافة لدعم المرافق الحيوية في قطاع غزة التي تعرضت إلى أضرار جسيمة، لا سيما قطاع المياه، والعمل الجاد على توفير الدعم العاجل لتفادي الكارثة البيئية المحدقة.

#سلطة المياه #قطاع غزة #العدوان الإسرائيلي

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