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تنويه مهم بشأن زيادة "فاتورة موظفي غزة"

الأربعاء 02 يونيو 2021 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه مهم بشأن زيادة "فاتورة موظفي غزة"



غزة /سما/

أصدرت نقابة الموظفين في القطاع العام، مساء اليوم الأربعاء، تنويهاً لموظفي حكومة غزة، حول زيادة فاتورة بلدية غزة بسبب إضافة ضريبتي الأملاك والأشغال.

وأكدت النقابة في التنويه الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنه، "بعدما وردنا من شكوى من موظفينا في محافظة غزة أن فاتورة بلدية غزة زادت بسبب إضافة بند ضريبتي الأملاك والأشغال مما يثقل على كاهل الموظف في ظل الظروف الحالية.. وحيث تم زيارة إدارة بلدية غزة والاتفاق معهم على خصم ثلث المبلغ المستحق للفاتورة من خلال آلية التسديد البنكي وبقية ثلثي المبلغ يتم تسديدها من المستحقات".

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