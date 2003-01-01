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"هيئة الأسرى": الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية للأسير عروق

الأربعاء 02 يونيو 2021 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هيئة الأسرى": الاحتلال يواصل إهمال الحالة الصحية للأسير عروق



رام الله /سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل إهمال الحالة الصحية للأسير المسن المريض بالسرطان موفق عروق (78 عاما)، الذي يقبع في سجن عسقلان، وتزداد ظروفه الصحية سوءا يوما بعد آخر.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن الأسير عروق قد فقد من وزنه خلال عام واحد أكثر من 15 كيلوغراما بسبب تدهور حالته الصحية، وتعمد إهماله طبيا من قبل الاحتلال، حيث يعاني من التهابات بالرئة وانخفاض ضغط الدم وهزال عام والإرهاق الدائم، كما يعاني من صعوبة بالمشي، إلى جانب معاناته من مرض السرطان في الكبد والأمعاء.

وأضافت، ان إدارة السجن تواصل إهمال طلبات الأسير المتكررة في توفير طعام خاص له بحكم ظرفه الصحي الصعب، فهو لا يستطيع أن يتناول سوى السوائل والشوربات، إلى جانب أنه يتناول ستة أنواع من الأدوية المسكنة والمخدرة يوميا.

وبينت الهيئة، أن الأسير عروق من يافة الناصرة ومعتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسّجن لـمدة 30 عامًا، وهو واحد من 11 أسيرا على الأقل يعانون من مرض السرطان بدرجات متفاوتة، وتواصل سلطات الاحتلال احتجازهم بأوضاع اعتقالية مأساوية لا تناسب أوضاعهم الصحية الصعبة.

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