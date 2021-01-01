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فريق هندسي مصري يصل غزة لمعاينة البنايات المدمرة خلال العدوان الأخير

الأربعاء 02 يونيو 2021 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريق هندسي مصري يصل غزة لمعاينة البنايات المدمرة خلال العدوان الأخير



غزة /سما/ الاناضول

وصل قطاع غزة، الأربعاء، فريق فني وهندسي مصري، لمعاينة الأضرار في البنايات السكنية والأبراج المدمرة والآيلة للسقوط جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.

وأفاد مصدر فلسطيني مطلع أن "فريقا مصريا يضم مهندسين وفنيّين من إحدى الشركات المصرية، وصل القطاع ظهر الأربعاء، عبر معبر رفح (جنوب)".

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الفريق سيجري معاينة وفحصا للمباني المدمرة والآيلة للسقوط جراء القصف الإسرائيلي إبان العدوان الأخير، تمهيدا للمشاركة في أعمال إزالة الركام.

وأضاف أن الفريق "الذي سيمكث في غزة عدة أيام شرع بمعاينة وتفقد البنايات المدمرة في عدد من المناطق بقطاع غزة، من أجل جلب معدات ثقيلة تُساعد في إزالة الركام تمهيدا لعملية إعادة الإعمار".

في 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات "وحشية" إسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، وامتد التصعيد إلى الضفة الغربية وتحول إلى مواجهة عسكرية في قطاع غزة انتهت بعد 11 يوما بوقف لإطلاق النار فجر 21 مايو/أيار الماضي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية عن 290 شهيدا، بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، مقابل مقتل 13 إسرائيليا وإصابة مئات؛ خلال رد الفصائل في غزة بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وتقود مصر حراكا لتسهيل دخول المساعدات الإغاثية، بفتح معبر رفح الحدودي مع غزة، فضلا عن تثبيت التهدئة بإيفادها رئيس المخابرات عباس كامل، إلى رام الله وغزة و"تل أبيب" في هذا الصدد.

#مصر #قطاع غزة #اعادة اعمار غزة #العدوان الإسرائيلي

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