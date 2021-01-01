حماس: اعتقال الشيخ الطويل لن يخمد صوت المقاومة

غزة /سما/

اعتبرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، اعتقال الاحتلال للشيخ جمال الطويل القيادي بالحركة، أنه لن “يخمد صوت المقاومة في الضفة، وأن أبناء وقيادات الحركة هم جميعًا جنود للمقاومة وسيواصلون طريق الحرية والتحرير رغم التضحيات”.

وقالت الحركة في بيان لها، إن الشيخ الطويل “هو قامة من قامات فلسطين التي لم تعرف التعب رغم سنوات الاعتقال الطويلة والتي تجاوزت 16 عامًا في سجون الاحتلال، واعتقال جميع أفراد عائلته وما زالت ابنته الصحفية بشرى في سجون الاحتلال ضمن سياسة الاعتقال الإداري الظالم”.

وأضافت “ظل الشيخ جمال الطويل داعيًا لخيار الوحدة ومواجهة الاحتلال، فهما القادران على لجم العدوان ووقف سياسة التغول الاستيطاني، والعربدة التي يقوم بها قطعان المستوطنين ضد أبناء شعبنا وأرضنا في مدن وقرى الضفة”.

وتابعت “إن إطلاق خيار المقاومة الشاملة بأشكالها كافة، والاشتباك مع الاحتلال، ووضع برنامج وطني تحرري لإنهائه، هو أولوية وطنية يجب العمل من أجلها، فشعبنا الذي خاض معركة سيف القدس موحدًا في كل أماكن تواجده قادر على إنجاز حريته وإقامة دولته المستقلة”.