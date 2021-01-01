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صحة غزة تعلن تكثيف حملتها للتطعيم ضد كورونا

الأربعاء 02 يونيو 2021 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تعلن تكثيف حملتها للتطعيم ضد كورونا



غزة /سما/

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إنها كثفت حملتها للتطعيم ضد جائحة كوفيد 19 في القطاع، وذلك بعد توافر كميات إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأشار نائب مدير عام الرعاية الأولية مجدي ضهير في تصريح صحفي له، إلى أن الحملة المكثفة التي أطلقتها الوزارة تستهدف الوزارات والمنشآت الحكومية، حيث بدأت حملات التطعيم في كل من وزارتي الصحة والتربية والتعليم، وصولاً إلى كافة المنشآت والمرافق الحكومية.

ولفت ضهير إلى أن وزارته افتتحت 9 مراكز صحية جديدة تقدم خدمات التطعيم، لتصبح أعداد مراكز التطعيم في قطاع غزة 25 مركزًا وذلك بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا ضهير كافة المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 40 عامًا إلى التوجه مباشرة في جميع محافظات القطاع إلى المراكز الصحية المعلن عنها لتلقي اللقاح، مؤكدًا على مأمونية وسلامة التطعيمات المتوافرة لدى وزارة الصحة.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #حملة التطعيم ضد كورونا

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